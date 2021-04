Quanto varrebbe lo scudetto per l'Inter? Poco adesso, ma in futuro... (Di giovedì 8 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : Quanto varrebbe lo #scudetto dell’Inter? L’analisi di @marcoiaria1 - targa_rtarga53 : @Peppe_Salines Lo sai quanto vuole di ingaggio? 12 milioni!! Tanto varrebbe prendere Donnarumma, no? - machedavero : @lucatelese A parte che non è solo senza Renzi...Ma quanto varrebbe allora il Pd da solo? O il M5s - ludotomlinson_ : @colognehes capisco. quanto varrebbe? - AnfetaMilan : @BobbyMcflyy A Bilancio sta poco o nulla ma non importa, comunque non stai cedendo un bidone. Stai cedendo un gioca… -