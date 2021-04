PS5 ha già venduto più di Wii U, PlayStation Vita e SEGA Dreamcast in UK (Di giovedì 8 aprile 2021) Meno di 5 mesi sul mercato e scorte quasi sempre limitatissime ma PS5 può già festeggiare un traguardo particolare e curioso all'interno di un mercato molto importante per i videogiochi (e probabilmente in molti altri mercati). Christopher Dring di Games Industry ha condiviso una curiosità molto peculiare riguardo le vendite di PS5. Attualmente le stime vogliono la console a 6,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo ma per quanto riguarda il Regno Unito c'è un paragone curioso che vale la pena fare. "Curiosità: PlayStation 5 nel Regno Unito ha già venduto più di Wii U, PlayStation Vita e SEGA Dreamcast". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Meno di 5 mesi sul mercato e scorte quasi sempre limitatissime ma PS5 può già festeggiare un traguardo particolare e curioso all'interno di un mercato molto importante per i videogiochi (e probabilmente in molti altri mercati). Christopher Dring di Games Industry ha condiviso una curiosità molto peculiare riguardo le vendite di PS5. Attualmente le stime vogliono la console a 6,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo ma per quanto riguarda il Regno Unito c'è un paragone curioso che vale la pena fare. "Curiosità:5 nel Regno Unito ha giàpiù di Wii U,". Leggi altro...

