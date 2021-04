Panchina Sampdoria | i nomi per il post Ranieri | da Stankovic a Sarri

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il rinnovo di Claudiotarda ad arrivare e rimbalzano le voci dei possibili sostituti del tecnico: ecco tutti iin orbita blucerchiata Il rinnovo dinon è ancora arrivato e dunque vengono a galla i primiper sostituire l’allenatore romano. Si vocifera di contatti con Dejan, attualmente tecnico della Stella Rossa. Il Secolo XIX riporta anche le suggestioni, molto poco probabili,e Allegri. La lista è molto lunga, secondo il quotidiano ligure: contatti sono stati presi con Ivan Juric (Hellas Verona), Leonardo Semplici (Cagliari), Vincenzo Italiano (Spezia), Roberto D’Aversa (Parma), Rolando Maran (ex Genoa) e Luca Gotti (Udinese). Incontrati di persona Paolo Zanetti (Venezia) e Dejan(Stella Rossa). Valutati ma non ...

Il rinnovo di Claudio Ranieri tarda ad arrivare e rimbalzano le voci dei possibili sostituti del tecnico: ecco tutti i nomi in orbita blucerchiata ...