Oggi ai Soliti Ignoti Giusi Buscemi | “Da casa è molto più difficile”

Leggi su ck12

(Di giovedì 8 aprile 2021)aic’è stata Giusyospite ai, ma un dettaglio spiazza i fan: «È la prima volta che succede…». L’attrice Giusyè l’ospite-detective del giorno, che gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine di Giusyaiè stata perfetta. L’attrice scopre tutte le identità deglie arriva alla fase finale con il super budget di 250mila euro. Prima dell’entrata del parente misterioso, Giusy commenta il suo percorso così: «Dapiù, mi sembrava complicatissimo. In presenza è stato più facile…». ...