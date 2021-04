Napoli, parcheggio Anm abbandonato tra l’incuria ed il degrado (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – I residenti di via Montedonzelli denunciano ad alta voce l’incuria ed il degrado del vecchio parcheggio, ora abbandonato, dell’Anm. Una vasta area che ormai è completamente in disuso e che potrebbe diventare uno spazio per i cittadini. Più che altro questo luogo è diventato un punto di ritrovo per i tossicodipendenti che sfruttano il fatto di essere praticamente in mezzo al nulla. Così è anche impossibile accedervi perchè a terra ci si può imbattere in pericolose siringhe usate. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina facebook: “L’area di sosta, sovrastante la stazione Montedonzelli della metropolitana, all’Arenella, è abbandonata all’incuria, al degrado, ed alla sporcizia di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– I residenti di via Montedonzelli denunciano ad alta voceed ildel vecchio, ora, dell’Anm. Una vasta area che ormai è completamente in disuso e che potrebbe diventare uno spazio per i cittadini. Più che altro questo luogo è diventato un punto di ritrovo per i tossicodipendenti che sfruttano il fatto di essere praticamente in mezzo al nulla. Così è anche impossibile accedervi perchè a terra ci si può imbattere in pericolose siringhe usate. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina facebook: “L’area di sosta, sovrastante la stazione Montedonzelli della metropolitana, all’Arenella, è abbandonata al, al, ed alla sporcizia di ...

