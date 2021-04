Meteo weekend 9-11 aprile: non c’è tregua dal maltempo (Di giovedì 8 aprile 2021) . In arrivo una nuova perturbazione sull’Italia. Ecco cosa dobbiamo aspettarci. Dopo il gelo artico arrivato sull’Italia subito dopo Pasqua, migliorano le condizioni Meteo, grazie alla rimonta dell’anticiclone. Le temperature, però, sono ancora fredde, mentre è in arrivo una nuova perturbazione per il weekend. Nonostante il miglioramento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 aprile 2021) . In arrivo una nuova perturbazione sull’Italia. Ecco cosa dobbiamo aspettarci. Dopo il gelo artico arrivato sull’Italia subito dopo Pasqua, migliorano le condizioni, grazie alla rimonta dell’anticiclone. Le temperature, però, sono ancora fredde, mentre è in arrivo una nuova perturbazione per il. Nonostante il miglioramento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

