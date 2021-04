Mafia: ordinanza ‘Petrol-Mafie Spa, ‘sistema evasione ha generato milioni proventi illeciti' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Le indagini hanno messo in luce un sistema diffuso, articolato e stabile di attività illecita di evasione di accise ed Iva, oltre alle imposte sul reddito, che ha generato milioni di proventi illeciti, in un turbinio di denaro circolante ovunque nascosto”. Lo scrive il gip Tamara De Amicis nell'ordinanza del filone romano dell'inchiesta ‘Petrol-Mafie Spa' che ha portato a 23 misure cautelari tra cui l'arresto in carcere per Anna Bettozzi. “Come si è visto, gli indagati, in vario modo, hanno sentito di avere il fiato sul collo degli inquirenti, ma non sono mai arretrati di un millimetro rispetto alla commissione delle attività illecite – si legge - semmai cercando la sponda delle istituzioni", in particolare dell'Agenzia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Le indagini hanno messo in luce un sistema diffuso, articolato e stabile di attività illecita didi accise ed Iva, oltre alle imposte sul reddito, che hadi, in un turbinio di denaro circolante ovunque nascosto”. Lo scrive il gip Tamara De Amicis nell'del filone romano dell'inchiestaSpa' che ha portato a 23 misure cautelari tra cui l'arresto in carcere per Anna Bettozzi. “Come si è visto, gli indagati, in vario modo, hanno sentito di avere il fiato sul collo degli inquirenti, ma non sono mai arretrati di un millimetro rispetto alla commissione delle attività illecite – si legge - semmai cercando la sponda delle istituzioni", in particolare dell'Agenzia ...

