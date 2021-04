M5S, parla Sabatini (Rousseau): “Conte non iscritto, non ha ruolo per proporre accordi” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il rapporto con il MoVimento 5 Stelle, giunto ormai al redde rationem; la futura leadership di Giuseppe Conte, impegnato nella rifondazione del M5S; l’eredità politica di Gianroberto Casaleggio, la cui figura sarà ricordata il 12 aprile in occasione dell’evento digitale #Sum05. Ne parla, in un’intervista all’Adnkronos, Enrica Sabatini, socia dell’Associazione Rousseau, la no-profit che gestisce la piattaforma web grillina e che in un duro post sul Blog delle Stelle oggi invita il M5S a saldare i “rapporti pendenti” (ovvero i mancati versamenti) entro la data ultima del 22 aprile: in caso contrario, sarà divorzio certo. Nelle settimane scorse Rousseau ha auspicato un “accordo di partnership” con il MoVimento: avete ricevuto proposte? Conte vi ha detto cosa intende fare? “L’accordo tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il rapporto con il MoVimento 5 Stelle, giunto ormai al redde rationem; la futura leadership di Giuseppe, impegnato nella rifondazione del M5S; l’eredità politica di Gianroberto Casaleggio, la cui figura sarà ricordata il 12 aprile in occasione dell’evento digitale #Sum05. Ne, in un’intervista all’Adnkronos, Enrica, socia dell’Associazione, la no-profit che gestisce la piattaforma web grillina e che in un duro post sul Blog delle Stelle oggi invita il M5S a saldare i “rapporti pendenti” (ovvero i mancati versamenti) entro la data ultima del 22 aprile: in caso contrario, sarà divorzio certo. Nelle settimane scorseha auspicato un “accordo di partnership” con il MoVimento: avete ricevuto proposte?vi ha detto cosa intende fare? “L’accordo tra ...

LucaBizzarri : Sto guardando la diretta di Conte che parla del “Mio movimento”. Non capisco, quindi il M5S non esiste più? - fattoquotidiano : IL RITORNO DI GIUSEPPE CONTE E' un passaggio fondamentale per il futuro del Movimento: ecco perché - fattoquotidiano : M5s, Giuseppe Conte parla all’assemblea dei parlamentari: segui la diretta tv - CCKKI : #M5S, parla #Sabatini (#Rousseau): '#Conte non iscritto, non ha ruolo per proporre accordi' 'Trasparenza? Conte ca… - GiuseppeZingri1 : @ve10ve Dipende dalle persone di cui si parla. Sicuramente preferisco Fico o Sileri a Salvini, Pillon, Meloni, Borg… -