L' Ue dà il via libera per Sputnik | ' Gli stati membri sono liberi di comprarlo'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : via libera

iLMeteo.it

Queste le richieste al Governo, 'imprescindibili', inserite nelunanime ma appunto condizionato arrivato ieri dai tecnici delle Regioni sulle "Indicazioni ad interim per la vaccinazione ...Il Cal dà ilal "sostegno di libertà" per le donne vittime di violenza Intanto il Consiglio delle autonomie locali (Cal) liguri ha espresso parere favorevole alla legge regionale sull'...Da venerdì 9 aprile, inoltre, via libera alle aperture delle prenotazioni per chi ha più di 60 anni, come previsto dalle nuovo disposizioni del commissario Francesco Paolo Figliuolo. La Regione, dunqu ...Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) liguri ha espresso parere favorevole alla legge regionale sull'istituzione del sostegno di libertà per le donne vittime di violenza. La legge regionale che pr ...