Lombardia zona arancione, Fontana: “Numeri vanno in questa direzione” (Di giovedì 8 aprile 2021) La Lombardia potrebbe passare in zona arancione a partire dalla prossima settimana. Lo ha spiegato il governatore lombardo, Attilio Fontana ai microfoni di Rtl 102.5. “I Numeri che stiamo valutando ed elaborando da mandare alla cabina di regia a Roma vanno in questa direzione – ha detto Fontana – l’indice di incidenza, l’Rt e la pressione sugli ospedali sono in lento ma graduale miglioramento. Quindi sicuramente da venerdì potremmo essere inseriti nella zona arancione”. E ha aggiunto: “Esiste un nuovo decreto che sostiene che ci si sposti in una zona senza aspettare due settimane di conferma dei dati, quindi mi auguro e farò di tutto e chiederò alla cabina di regia che la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Lapotrebbe passare ina partire dalla prossima settimana. Lo ha spiegato il governatore lombardo, Attilioai microfoni di Rtl 102.5. “Iche stiamo valutando ed elaborando da mandare alla cabina di regia a Romain– ha detto– l’indice di incidenza, l’Rt e la pressione sugli ospedali sono in lento ma graduale miglioramento. Quindi sicuramente da venerdì potremmo essere inseriti nella”. E ha aggiunto: “Esiste un nuovo decreto che sostiene che ci si sposti in unasenza aspettare due settimane di conferma dei dati, quindi mi auguro e farò di tutto e chiederò alla cabina di regia che la ...

