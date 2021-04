Liverpool | il presidente Werner | “LeBron James farà il mental coach | sarà una risorsa”

(Di giovedì 8 aprile 2021) In un’intervista rilasciata al The Athletic, ildel(e anche dei Red Sox) Tomha parlato di una novità che riguarda i Reds. Il campione di basket,ildella squadra di Jurgen Klopp: “solo unaper i giocatori e la loro psicologia. Non prenderà decisioni sulla formazione o altri aspetti di questo genere.e Maverick (suo partner) sono persone intelligenti, gestiscono una società che è un colosso. Hanno ottimi rapporti, da Nike a Disney, passando per Amazon. Saranno unacome lo sono molti dei nostri partner”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MCalcioNews : Liverpool, l'annuncio del presidente: 'LeBron James sarà il nuovo mental coach della squadra'… - sportli26181512 : #Liverpool, #LeBronJames farà il 'mental coach': Il presidente dei Reds rivela quale sarà il ruolo della stella Nba… - Andygag2 : @ADeLaurentiis Presidente tu i quarti non li vedrai mai se continui così eppure non hai nulla da invidiare a Liverp… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool presidente

alfredopedulla.com

LeBron James nelUn movimento che aveva suscitato parecchio interesse e che aveva portato l'attualedei Reds (così come dei Red Sox), Tom Werner , a spiegare l'operazione: " ...Si sa, in campagna elettorale le promesse piovono come la pioggia in autunno (una volta...). Ecco allora che il giorno dopo la vittoria del Real Madrid sulnell'andata dei quarti di Champions, Enrique Riquelme, candidato alla presidenza dei Blancos, approfitta dell'entusiasmo delle piazza per lanciare il suo proclama: 'Se vengo eletto, riporto ...Le reti subite ieri con il Real Madrid sono un mix spaventoso di errori individuali e di posizionamento, dove tutta la difesa (soprattutto) è colpevole. Per quella serata bisognerà necessariamente tro ...Noi non abbiamo giocato un calcio buono specie nel primo tempo. Liverpool, Klopp: 'Se vuoi andare in semifinale devi giocare bene e noi non lo abbiamo fatto'. vedi letture. Dopo il ko di Madrid contro ...