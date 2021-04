L’agente di Audero | “Se la Sampdoria decidesse di monetizzare…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il portiere dellaEmil, classe 97', si trova nel pieno del suo percorso di maturazione e all'interno del club blucerchiato sembra aver trovato la sua comfort zone. Le prestazioni dell'estremo difensore in questa stagione sono state ottime e per questo, su di lui, si sono accesi i riflettori dei grandi club. Della stagione di, e delle voci di mercato, ha parlato il suo procuratore Fausto Pari, intervenuto anews.net:"L'anno scorso Emil ha ricevuto alcune critiche in una fase del campionato, ne è uscito con grande personalità, grosse qualità umane e professionali. La scorsa è stata un'annata complicata per tutta la squadra, lui ne ha risentito di più ricoprendo un ruolo complicato, delicato. La squadra ha raggiunto l'obiettivo salvezza e si sta confermando quest'anno, ...