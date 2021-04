La Roma vince in rimonta in Olanda, 2-1 all'Ajax (Di giovedì 8 aprile 2021) AMSTERDAM (Olanda) (ITALPRESS) – La Roma va sotto, rischia il tracollo, ma resiste e la ribalta nel finale. Alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam, i capitolini si aggiudicano per 2-1 il primo atto dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax tra errori grossolani e protagonisti inaspettati. La squadra di Fonseca, ridotta ai minimi termini già dalla vigilia, si presenta con Cristante al centro della difesa in sostituzione dell'infortunato Smalling e rilancia Pedro dal 1? sulla trequarti assieme a Pellegrini e alle spalle di Dzeko. L'Ajax prova a prendere in mano il pallino del gioco ma è la Roma a costruire le chance più interessanti. Merito di un ispirato Spinazzola, spina nel fianco sulla fascia sinistra ma costretto ad alzare bandiera bianca al 28?, a causa di un problema muscolare accusato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) AMSTERDAM () (ITALPRESS) – Lava sotto, rischia il tracollo, ma resiste e la ribalta nel finale. Alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam, i capitolini si aggiudicano per 2-1 il primo atto dei quarti di finale di Europa League contro l'tra errori grossolani e protagonisti inaspettati. La squadra di Fonseca, ridotta ai minimi termini già dalla vigilia, si presenta con Cristante al centro della difesa in sostituzione dell'infortunato Smalling e rilancia Pedro dal 1? sulla trequarti assieme a Pellegrini e alle spalle di Dzeko. L'prova a prendere in mano il pallino del gioco ma è laa costruire le chance più interessanti. Merito di un ispirato Spinazzola, spina nel fianco sulla fascia sinistra ma costretto ad alzare bandiera bianca al 28?, a causa di un problema muscolare accusato ...

