La guida agli smartphone con migliore fotocamera in commercio (Di giovedì 8 aprile 2021) La fotocamera continua ad essere una delle caratteristiche più richieste quando si tratta di trovare un nuovo smartphone. D'altronde, la ricerca e lo sviluppo dei nuovi telefoni ha raggiunto uno stadio tale da garantire una qualità eccezionale in termini di qualità d'immagine, colori e nitidezza, in ogni condizione di luminosità. E se fino a qualche anno fa si rincorreva la moltiplicazione dei sensori sul retro per cercare di migliorare i nostri scatti, ora si è capito che la fotografia computazionale può essere l'unico modo per far sviluppare ancora tantissimo i nostri smartphone dal punto di vista fotografico. Non solo qualità nel sensore dunque, ma anche un bel mix di intelligenza artificiale in grado di settare al meglio tutti i parametri ed aiutarci a non sbagliare più nemmeno uno scatto. Abbiamo raccolto i 7 ...

