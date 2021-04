Juventus, Ronaldo a suon di record: ancora 25 gol per CR7, nuovo primato per il portoghese (Di giovedì 8 aprile 2021) Cristiano Ronaldo batte un ulteriore record.Il campione portoghese in forza alla Juventus con il gol realizzato nella sfida vinta per 2-1 contro il Napoli ha stabilito un nuovo primato. L'attaccante lusitano ha messo a segno la sua venticinquesima rete in questa stagione alla veneranda età di 36 anni. Un gol che gli ha permesso di diventare il terzo giocatore nella storia della Serie A a segnare più di 20 reti in due campionati dopo aver superato i 30 anni. Prima del centravanti bianconero, come confermato da Opta, gli unici ad esserci riusciti sono stati Nordhal e Di Natale. Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Cristianobatte un ulteriore.Il campionein forza allacon il gol realizzato nella sfida vinta per 2-1 contro il Napoli ha stabilito un. L'attaccante lusitano ha messo a segno la sua venticinquesima rete in questa stagione alla veneranda età di 36 anni. Un gol che gli ha permesso di diventare il terzo giocatore nella storia della Serie A a segnare più di 20 reti in due campionati dopo aver superato i 30 anni. Prima del centravanti bianconero, come confermato da Opta, gli unici ad esserci riusciti sono stati Nordhal e Di Natale.

