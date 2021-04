Iren | accordo con Mapei per riutilizzo polimeri riciclati nelle infrastrutture stradali

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –hanno siglato unche prevede l’utilizzo ditermoplastici, provenienti da processi innovativi di riciclo per la realizzazione di pavimentazionipiù durature e sostenibili. Il progetto – spiega una nota – gestito daattraverso la controllata I.Blu, principale operatore nazionale nel settore della selezione e riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica da raccolta differenziata, rappresenta un “esempio virtuoso di economia circolare ed ha come obiettivo l’implementazione di una tecnologia innovativa, che permette di ottenere un significativo aumento della vita utile delle pavimentazioni”. L’, che per la prima volta vede collaborare in modo diretto una multiutility e un’azienda ...