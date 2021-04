“Il Piemonte ti vaccina” tocca alla fascia 60-69, spunta una novità: cos’è la “panchina” (Di giovedì 8 aprile 2021) Partono oggi, giovedì 8 aprile, le pre-adesioni per la fascia 60-69 anni tramite il sito “Il Piemonte ti vaccina”. Da questa mattina in molti hanno usufruito del servizio. Come funziona il portale per prenotare la vaccinazione anti Covid? Il Piemonte ha incentivato anche un’importante novità: la “panchina”. L’iniziativa è volta a limitare gli sprechi di dosi. “Il Piemonte ti vaccina” e la “panchina”: le iniziative della regione Dalle 11,35 di questa mattina è attivo il sito “Il Piemonte ti vaccina”. La piattaforma ha lo scopo di semplificare e digitalizzare il processo di preadesione alla vaccinazione anti Covid dei Piemontesi tra 60 ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Partono oggi, giovedì 8 aprile, le pre-adesioni per la60-69 anni tramite il sito “Ilti”. Da questa mattina in molti hanno usufruito del servizio. Come funziona il portale per prenotare lazione anti Covid? Ilha incentivato anche un’importante: la “”. L’iniziativa è volta a limitare gli sprechi di dosi. “Ilti” e la “”: le iniziative della regione Dalle 11,35 di questa mattina è attivo il sito “Ilti”. La piattaforma ha lo scopo di semplificare e digitalizzare il processo di preadesionezione anti Covid deisi tra 60 ...

