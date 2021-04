Il calcio è ricco giovane e forte. Lontano dall’Italia e da Napoli (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi anche la mia ormai limitatissima quotidiana rassegna stampa risulta difficile da processare e digerire. Il solco tra quel poco che vedo e quanto ancor meno leggo commentato è tale per cui anche l’ultimo contatto tra ciò che a me pare la realtà e quello che è il suo racconto è ormai scomparso. Stamattina apprendo che a Napoli montava una certa sicumera. Ma tu guarda. A Napoli. La sicumera. Serpeggiava ottimismo. C’era ottimismo per la gara contro la Juventus. A Napoli c’era ottimismo. Perdonate i repetita ma portare in ciclo mentale le frasi a mo’ di mantra potrebbe aiutare a estrarne qualche senso. Leggo anche che abbiamo fatto un buon secondo tempo. Ieri. Buon secondo tempo. Ed il presidente si è divertito. Ma tu dimmi. Forse mi sbaglio ma l’evidenza mi dice che il Napoli sia una squadra che potenzialmente possa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi anche la mia ormai limitatissima quotidiana rassegna stampa risulta difficile da processare e digerire. Il solco tra quel poco che vedo e quanto ancor meno leggo commentato è tale per cui anche l’ultimo contatto tra ciò che a me pare la realtà e quello che è il suo racconto è ormai scomparso. Stamattina apprendo che amontava una certa sicumera. Ma tu guarda. A. La sicumera. Serpeggiava ottimismo. C’era ottimismo per la gara contro la Juventus. Ac’era ottimismo. Perdonate i repetita ma portare in ciclo mentale le frasi a mo’ di mantra potrebbe aiutare a estrarne qualche senso. Leggo anche che abbiamo fatto un buon secondo tempo. Ieri. Buon secondo tempo. Ed il presidente si è divertito. Ma tu dimmi. Forse mi sbaglio ma l’evidenza mi dice che ilsia una squadra che potenzialmente possa ...

