I rapporti di forza tra i partiti che sostengono il governo Draghi (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - Proseguono nella Supemedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per AGI le tendenze che abbiamo visto nelle ultime settimane. Lega non brillante ma che resta in prima posizione, Pd in risalita (ma che ancora deve tornare ai livelli pre-dimissioni di Zingaretti) e lotta serrata per il terzo posto tra Fdi (nuovo record: 17,2%) e M5S. Dietro i 4 principali partiti, che sono racchiusi in meno di 6 punti, c'è quasi il vuoto, con forza Italia in calo e staccata di quasi 10 punti dal M5s. Tra le componenti di maggioranza, quella giallo-rossa sembra più in forma rispetto a quella di centrodestra, una dinamica che riflette probabilmente gli atteggiamenti sul tema riaperture/restrizioni.SUPERMEDIA LISTE Lega 22,9 (-0,1) PD 18,6 (+0,6) FDI 17,2 (+0,3) M5S 17,0 (+0,1) forza Italia 7,5 (-0,3) Azione 3,3 (=) Italia Viva 3,2 (+0,1) Sinistra ... Leggi su agi (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - Proseguono nella Supemedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per AGI le tendenze che abbiamo visto nelle ultime settimane. Lega non brillante ma che resta in prima posizione, Pd in risalita (ma che ancora deve tornare ai livelli pre-dimissioni di Zingaretti) e lotta serrata per il terzo posto tra Fdi (nuovo record: 17,2%) e M5S. Dietro i 4 principali, che sono racchiusi in meno di 6 punti, c'è quasi il vuoto, conItalia in calo e staccata di quasi 10 punti dal M5s. Tra le componenti di maggioranza, quella giallo-rossa sembra più in forma rispetto a quella di centrodestra, una dinamica che riflette probabilmente gli atteggiamenti sul tema riaperture/restrizioni.SUPERMEDIA LISTE Lega 22,9 (-0,1) PD 18,6 (+0,6) FDI 17,2 (+0,3) M5S 17,0 (+0,1)Italia 7,5 (-0,3) Azione 3,3 (=) Italia Viva 3,2 (+0,1) Sinistra ...

