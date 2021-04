Fognini-Munar oggi, ATP Marbella: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 8 aprile 2021) Fabio Fognini fa oggi il suo esordio all’ATP 250 di Marbella, in Spagna. Dopo aver ricevuto una wild card, il ligure, testa di serie numero 2, se la vede con lo spagnolo Jaume Munar, in passato tra le maggiori promesse del tennis iberico, ma mai in grado di mantenerle fino ad ora. I due si sono affrontati già due volte, entrambe nel 2019, con una vittoria per parte. L’italiano ha prevalso agli Australian Open per ritiro dell’iberico, che si è rifatto in una battaglia a Buenos Aires. Per il ligure è l’esordio stagionale sul rosso, dopo gli ottavi raggiunti proprio a Melbourne, dove ha perso in tre set contro Rafael Nadal. Una campagna, quella rossa, che mette Fognini nelle condizioni di dover difendere la vittoria di Montecarlo nel 2019, anche se il regolamento attuale ATP prevede che perda solo metà ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Fabiofail suo esordio all’ATP 250 di, in Spagna. Dopo aver ricevuto una wild card, il ligure, testa di serie numero 2, se la vede con lo spagnolo Jaume, in passato tra le maggiori promesse del tennis iberico, ma mai in grado di mantenerle fino ad ora. I due si sono affrontati già due volte, entrambe nel 2019, con una vittoria per parte. L’italiano ha prevalso agli Australian Open per ritiro dell’iberico, che si è rifatto in una battaglia a Buenos Aires. Per il ligure è l’esordio stagionale sul rosso, dopo gli ottavi raggiunti proprio a Melbourne, dove ha perso in tre set contro Rafael Nadal. Una campagna, quella rossa, che mettenelle condizioni di dover difendere la vittoria di Montecarlo nel 2019, anche se il regolamento attuale ATP prevede che perda solo metà ...

Advertising

betsbyzampa : Fabio Fognini to defeat Juame Munar @ 2.10. ATP Marbella - riviera24 : Andalucia Open, l’armese Fabio Fognini debutta contro Jaume Munar - flamminiog : RT @WeAreTennisITA: A Marbella Gianluca Mager ha battuto Mikhail Kukushkin per 7-5 6-3 raggiungendo gli ottavi di finale ?????? Per lui ora C… - WeAreTennisITA : A Marbella Gianluca Mager ha battuto Mikhail Kukushkin per 7-5 6-3 raggiungendo gli ottavi di finale ?????? Per lui o… - PTennis_com : Pronostics Cagliari : > Gerasimov – Bedene > Djere – Millman > Evans – Musetti Pronostics Marbella : > Gombos – De… -