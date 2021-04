FINE settimana meteo PESSIMO per varie regioni d’Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) meteo burrascoso è atteso in Italia.Ci stiamo lasciando alle spalle l’irruzione artica ampiamente preannunciata, irruzione che per molte aree d’Europa è stata definita da “record” soprattutto a livello di basse temperature. Ovviamente non è mancata la neve, così come sulle nostre regioni. Ora stiamo andando incontro a un temporaneo miglioramento, temporaneo perché sarà davvero effimera e nel corso del FINE settimana lascerà strada a un consistente peggioramento del quadro meteorologico. Peggioramento che avrà natura differente, difatti arriverà da ovest e come potrete facilmente intuire dall’Oceano Atlantico. Si tratterà di un affondo depressionario destinato in primis all’Europa occidentale, in questo frangente attiverà un flusso umido sudoccidentale che nelle regioni del Centro ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 aprile 2021)burrascoso è atteso in Italia.Ci stiamo lasciando alle spalle l’irruzione artica ampiamente preannunciata, irruzione che per molte aree d’Europa è stata definita da “record” soprattutto a livello di basse temperature. Ovviamente non è mancata la neve, così come sulle nostre. Ora stiamo andando incontro a un temporaneo miglioramento, temporaneo perché sarà davvero effimera e nel corso dellascerà strada a un consistente peggioramento del quadrorologico. Peggioramento che avrà natura differente, difatti arriverà da ovest e come potrete facilmente intuire dall’Oceano Atlantico. Si tratterà di un affondo depressionario destinato in primis all’Europa occidentale, in questo frangente attiverà un flusso umido sudoccidentale che nelledel Centro ...

Advertising

amnestyitalia : #Turchia Dallo scorso fine settimana, le donne stanno facendo sentire la propria voce, protestando contro il ritiro… - istsupsan : ??Età mediana di casi #Covid19 da inizio epidemia è 47 anni. Calo da fine aprile, con età che passa da oltre 60 anni… - s__h__a_ : RT @vlg_v: Buon fine settimana cari amici!! - RagnacciG : @eIa_madonna Mo tanto sto fine settimana devo portare la macchina dal meccanico e sta vicino la vetreria. Chiedo.… - meteogiornaleit : FINE SETTIMANA? Tanti in attesa per l'eventuale liberazione da zone ROSSE etc.. ebbene. Il METEO potrebbe tradire c… -