Federico Chiesa | la nota lieta della Juventus in una stagione di alti e bassi

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lapuò contare su un calciatore in grado di fare la differenza. Cristiano Ronaldo? No,. Ovviamente il portoghese è un calciatore fortissimo, forse il migliore del campionato di Serie A ma il rendimento dell’ex Fiorentina è ben al di sopra delle aspettative. I bianconeri sono reduci dalla bella vittoria contro il Napoli che ha riportato grande fiducia ma soprattutto ha permesso di avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro. Sono in corso valutazioni sulla panchina di Andrea Pirlo, il tecnico si giocherà la conferma nelle prossime partite. Le qualità di(Foto di Alessandro Di Marco / Ansa)Anche la dirigenza è finita sul banco degli imputati a causa di alcune scelte di calciomercato che ...

E' un anarchico elettrico, sempre in tensione. Punta e salta l'uomo, che per il nostro malridotto calcio è una rivoluzione. Ha messo persino Ronaldo in un angolo Scriviamo dicoi guanti da forno. Scotta. Brucia. Hysaj è ancora lì che si gira e si volta e non ci si raccapezza, come fanno i cani quando cercano di mordersi la coda punta dalle zecche. E le ...SUL PEZZO 7+: Non ci sono quasi parole per descrivere la stagione di. la partita di ieri sera è stata un autentico capolavoro. Non ha trovato il gol ma grazie alla sua ...Nel secondo tempo è andato meglio. Il gol di Federico Chiesa? Un numero incredibile, si è bevuto Elseid Hysaj: ma ci sta. E' una questione di marcatura e copertura, preventiva e non solo". Zazzaroni ...Gara sontuosa di Federico Chiesa contro il Napoli. Un assist splendido per Cristiano Ronaldo e tanti ottimi spunti. Tuttosport gli dà 7.5 in pagella e scrive: «Primo tempo sontuoso, tranne al limite d ...