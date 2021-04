Draghi: «Non ho una data per le riaperture. Dipenderà da vaccini e contagi» (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha parlato in conferenza stampa di vaccini e riaperture. “La prima cosa da capire è l’importanza di seguire le linee guide espresse dal ministro Speranza e dal Cts. La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età. Bisognerebbe dire ‘smettetela di vaccinare i ragazzi’, pensando a chi è più a rischio. Con che coscienza un giovane è capace di saltare la lista per vaccinarsi, sapendo che lascia esposto al rischio una persona di oltre 75 anni? Sto parlando del rischio concreto di morte. Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi sui vaccini vengano raggiunti. La cosa importante è concentrarsi sulle fasce di età più a rischio. Con i vaccini a disposizione ad aprile, riusciremo a vaccinare tutte le persone da 80 anni in su e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha parlato in conferenza stampa di. “La prima cosa da capire è l’importanza di seguire le linee guide espresse dal ministro Speranza e dal Cts. La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età. Bisognerebbe dire ‘smettetela di vaccinare i ragazzi’, pensando a chi è più a rischio. Con che coscienza un giovane è capace di saltare la lista per vaccinarsi, sapendo che lascia esposto al rischio una persona di oltre 75 anni? Sto parlando del rischio concreto di morte. Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi suivengano raggiunti. La cosa importante è concentrarsi sulle fasce di età più a rischio. Con ia disposizione ad aprile, riusciremo a vaccinare tutte le persone da 80 anni in su e ...

