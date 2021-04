Draghi: «Basta vaccinare prima gli under 60, con che coscienza la gente salta la fila? Sì a riaperture in sicurezza, ma non ho data» (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del Consiglio: «Quanto più vacciniamo, tanto più possiamo pensare alle riaperture. A partire dalle scuole» «Abbiamo dosi per mettere in sicurezza tutti gli over 75 entro aprile» «Il ministro Speranza? L’ho scelto io e ha la mia fiducia» Leggi su corriere (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del Consiglio: «Quanto più vacciniamo, tanto più possiamo pensare alle. A partire dalle scuole» «Abbiamo dosi per mettere intutti gli over 75 entro aprile» «Il ministro Speranza? L’ho scelto io e ha la mia fiducia»

Advertising

chedisagio : Draghi: 'Erdogan? un dittatore' Per me, basta questo - fattoquotidiano : Basta la delibera del Cdm per cambiare colori [di Giacomo Salvini] - alegrade : Parole nette e forti di Draghi oggi in conferenza stampa. Il re è nudo! Erdogan è un dittatore punto e basta! - Dona_C0 : #saltatelafila con che coraggio (!) Ecco Draghi ha chiarito che la fila ha un senso preciso: tutelare i fragili. Co… - Emirino6 : @Adnkronos Riapriamo ora o ci ammazzeranno per sempre! Basta mascherine basta coprifuoco e distanziamento basta pas… -