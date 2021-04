Covid, oggi 17.221 nuovi contagi e 487 decessi. Nel Lazio salgono i casi ma meno ricoveri e decessi (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 362.162 ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono emersi altri 17.221 nuovi contagi, per un indice di positività pari al 4,75%. Inoltre, spiega ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono 544.330, dunque sono 3.507 in meno rispetto a ieri. Anche oggi la regione maggiormente colpita dai nuovi casi è la Lombardia che con 2.537 nuovi casi è convinta di tornare in arancione! Seguono poi la Puglia (1.974), la Campania (1.933), il Piemonte (1.661), la Sicilia (1.287), il Veneto (1.241), ed il Lazio (1.240). Sempre troppo alto ancora il numero delle vittime, 487, che portano ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 362.162 ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono emersi altri 17.221, per un indice di positività pari al 4,75%. Inoltre, spiega ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono 544.330, dunque sono 3.507 inrispetto a ieri. Anchela regione maggiormente colpita daiè la Lombardia che con 2.537è convinta di tornare in arancione! Seguono poi la Puglia (1.974), la Campania (1.933), il Piemonte (1.661), la Sicilia (1.287), il Veneto (1.241), ed il(1.240). Sempre troppo alto ancora il numero delle vittime, 487, che portano ...

