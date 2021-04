Covid: Draghi, 'almeno un mese in classe per studenti' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Io voglio vedere le prossime settimane di riaperture, a cominciare dalle scuole. Obiettivo deve essere quello di dare ai ragazzi l'opportunità di almeno un mese in classe, chiudere assieme l'anno". E' l'auspicio del premier Mario Draghi, espresso in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Io voglio vedere le prossime settimane di riaperture, a cominciare dalle scuole. Obiettivo deve essere quello di dare ai ragazzi l'opportunità diunin, chiudere assieme l'anno". E' l'auspicio del premier Mario, espresso in conferenza stampa.

