Corviale, il campo di Calciosociale si allarga: presente anche Zingaretti

Davanti a una lunga schiera di palazzi grigi, a Corviale, c'è un'ampia area verde che accoglie ragazzi e ragazze di ogni età. È il campo di Calciosociale: un'associazione che da 16 anni promuove i valori dell'accoglienza. E che da oggi festeggia l'inizio dei lavori di ampliamento della struttura e di riqualificazione delle aree verdi del quartiere, in collaborazione con la Regione Lazio. Era il 2009 quando calcio sociale entra in possesso di un impianto a Corviale. Non c'era nemmeno la luce, ma solo il sogno di rendere quella zona un'oasi sicura per i ragazzi del quartiere. A distanza di 11 anni non solo l'obiettivo è stato raggiunto, ma superato. E a settembre potrebbe arrivare l'inaugurazione del campo a 11 che permetterebbe ai ragazzi di Calciosociale di iscriversi ai tornei ...

Ultime Notizie dalla rete : Corviale campo Zingaretti 'Progetto 'calcio sociale' di Corviale simbolo di speranza' ... questa bellissima realtà giovanile che tanti anni fa tolse al degrado, alle mafie, al traffico della droga un pezzo di Corviale e ora raddoppia nell'offerta sportiva con un nuovo campo'. vbd/mrv

Valeriani: su periferie città Regione Lazio ha invertito inerzia ... Massimiliano Valeriani, in occasione del sopralluogo ai lavoro del nuovo campo di calcio a 11 della societa' sportiva dilettantistica Calciosociale a Corviale. "Vogliamo dimostrare che trasformando ...

