Correlazione, nesso, causalità: cosa ha detto davvero Ema su AstraZeneca (Di giovedì 8 aprile 2021) Per tre volte di fila l’Ema ha escluso che esistano prove sufficienti per bloccare i lotti di Vaxevria (AstraZeneca). Eppure non sembra così. L’ente europeo ha parlato di una Correlazione e i più hanno capito che si tratta di un collegamento causale, ma sono due cose totalmente diverse. Come spiegavamo il mese scorso, i casi di trombosi segnalati a seguito della vaccinazione rientrano pienamente nella normale casistica. Con o senza vaccino, non c’è stato un incremento anomalo della patologia. Anche ammettendo che in futuro questi rari casi vengano davvero accertati, i rischi (prevedibili informando correttamente le persone) sono di gran lunga irrisori, rispetto ai vantaggi che comporta un vaccino contro il nuovo Coronavirus, la cui efficacia e sicurezza è stata verificata già in tre fasi di sperimentazione clinica, coinvolgendo ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Per tre volte di fila l’Ema ha escluso che esistano prove sufficienti per bloccare i lotti di Vaxevria (). Eppure non sembra così. L’ente europeo ha parlato di unae i più hanno capito che si tratta di un collegamento causale, ma sono due cose totalmente diverse. Come spiegavamo il mese scorso, i casi di trombosi segnalati a seguito della vaccinazione rientrano pienamente nella normale casistica. Con o senza vaccino, non c’è stato un incremento anomalo della patologia. Anche ammettendo che in futuro questi rari casi venganoaccertati, i rischi (prevedibili informando correttamente le persone) sono di gran lunga irrisori, rispetto ai vantaggi che comporta un vaccino contro il nuovo Coronavirus, la cui efficacia e sicurezza è stata verificata già in tre fasi di sperimentazione clinica, coinvolgendo ...

