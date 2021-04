Copasir, la Lega rilancia. Azzerare tutto per ripartire? (Di giovedì 8 aprile 2021) O tutti, o nessuno. La Lega lancia il guanto di sfida alla maggioranza nella battaglia per il Copasir. Se Fratelli d’Italia vuole la presidenza del comitato di controllo dei Servizi, allora tutti e dieci i componenti si dimettano e rimettano il loro mandato nelle mani dei presidenti di Camera e Senato. È la proposta lanciata dall’attuale presidente della Lega, Raffaele Volpi, all’inizio della prima seduta convocata dopo più di settanta giorni di stop dovuto al tiro alla fune per la presidenza. Si apre così una seduta tesissima. E con i forfait, qualcuno atteso, altri no. A Palazzo San Macuto non c’è Adolfo Urso, attuale vicepresidente, senatore di FdI in lizza per succedere a Volpi. Impegnato, la mattina, in un lungo convegno organizzato dal partito sulla sicurezza del 5G, con una passerella istituzionale notevole, da Franco Gabrielli ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021) O tutti, o nessuno. Lalancia il guanto di sfida alla maggioranza nella battaglia per il. Se Fratelli d’Italia vuole la presidenza del comitato di controllo dei Servizi, allora tutti e dieci i componenti si dimettano e rimettano il loro mandato nelle mani dei presidenti di Camera e Senato. È la proposta lanciata dall’attuale presidente della, Raffaele Volpi, all’inizio della prima seduta convocata dopo più di settanta giorni di stop dovuto al tiro alla fune per la presidenza. Si apre così una seduta tesissima. E con i forfait, qualcuno atteso, altri no. A Palazzo San Macuto non c’è Adolfo Urso, attuale vicepresidente, senatore di FdI in lizza per succedere a Volpi. Impegnato, la mattina, in un lungo convegno organizzato dal partito sulla sicurezza del 5G, con una passerella istituzionale notevole, da Franco Gabrielli ...

