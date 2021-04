Cieli tersi, temperature in salita, ma minime ancora sotto zero (Di giovedì 8 aprile 2021) Con Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo e nella provincia oroibica nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Dopo la brusca irruzione d’aria più fredda di natura artica, il tempo è andato via via stabilizzandosi, grazie ad un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Tempo stabile con Cieli tersi che persisteranno anche nella giornata di giovedì, seppur in un contesto termico più invernale che primaverile, specie durante la notte ed al primo mattino. Quando le temperature potranno scendere localmente sin sotto lo zero in pianura. Un aumento delle nubi è atteso dalla giornata di venerdì, per l’avanguardia di una perturbazione atlantica che interesserà la Lombardia sabato, apportando le prime piogge in pianura e altre nevicate questa volta ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Con Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo e nella provincia oroibica nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Dopo la brusca irruzione d’aria più fredda di natura artica, il tempo è andato via via stabilizzandosi, grazie ad un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Tempo stabile conche persisteranno anche nella giornata di giovedì, seppur in un contesto termico più invernale che primaverile, specie durante la notte ed al primo mattino. Quando lepotranno scendere localmente sinloin pianura. Un aumento delle nubi è atteso dalla giornata di venerdì, per l’avanguardia di una perturbazione atlantica che interesserà la Lombardia sabato, apportando le prime piogge in pianura e altre nevicate questa volta ...

