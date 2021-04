Calcio | Europa League | le formazioni di Ajax-Roma | giallorossi con Diawara e Dzeko

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Amsterdam, 8 apr. -(Adnkronos) - Sono state annunciate leufficiali di, in campo alle 21 all'Amsterdam Arena nell'andata dei quarti di finale di. Fonseca schierain attacco dal 1' con alle sue spalle Pellegrini e Pedro. Veretout in campo a centrocampo conal suo fianco. Cristante al centro della difesa. Formazione tipo per ten Hag che in difesa schiera Tagliafico sulla sinistra. In attacco Tadic agirà da 'falso nove' con Neres e Antony ai suoi fianchi.