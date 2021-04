AstraZeneca e le rare trombosi |  ecco i sintomi cui prestare attenzione

Advertising

fattoquotidiano : AstraZeneca, nel Regno Unito vaccino sconsigliato per gli under 30. Salgono a 76 i casi di trombosi rare, 19 fatali - TgLa7 : #AstraZeneca: #Ema, possibile #legame con rare #trombosi - petergomezblog : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - ruiciccio : RT @Corriere: AstraZeneca e le rare trombosi: i sintomi cui prestare attenzione - mirnoja : RT @Corriere: AstraZeneca e le rare trombosi: i sintomi cui prestare attenzione -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca rare

...della Salute sull'aggiornamento delle raccomandazioni per il vaccino anti - Covid di. ... Si legge ancora nel parere dell'Aifa sul siero anglo svedese, in relazione ai casi di trombosi...Lo afferma la Commissione tecnico scientifica Cts dell'Aifa nel parere sul vaccino di, in relazione ai casi di trombosisegnalati a seguito della somministrazione dello stesso ...AstraZeneca sì, AstraZeneca no ... L'Ema ha "discusso a lungo con gli esperti anche i possibili trattamenti" per queste trombosi rare. "Ciò che è emerso - sostiene l'agenzia europea del farmaco - è ...Roberto Cauda ha tranquillizzato le persone sui vaccini: "I rarissimi casi di trombosi riscontrati finora sono eventi molto improbabili".