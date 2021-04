Associazione genitori con figli audiolesi denuncia | gli insegnanti rifiutano le mascherine trasparenti

(Di giovedì 8 aprile 2021) BOLOGNA – Le mascherine trasparenti, che consentono alle persone sorde di leggere il labiale, sono a disposizione del personale scolastico. Ma ci sono insegnanti e altre figure a contatto con gli alunni che si rifiutano di utilizzarle ritenendole non a norma: a segnalarlo è Luisa Mazzeo, presidente dell’Associazione genitori con figli audiolesi (Agfa) di Bologna aderente alle Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (Fiadda).

Dicono che non sono a norma, ma per bimbi sono fondamentali. A segnalarlo è Luisa Mazzeo, presidente dell'Associazione genitori con figli audiolesi di Bologna aderente alle Famiglie italiane associate ...