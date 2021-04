Asilo va a fuoco a Roma: paura per i bambini durante l’evacuazione (Di giovedì 8 aprile 2021) Asilo va a fuoco. Attimi di paura per dei bambini Romani che questa mattina sono stati evacuati. Ecco cos’è successo. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 9 di questa mattina nella periferia di Roma. L’Asilo in questione si trova in via Maurizio Giglio, in zona Giustiniana. Sono stati attimi di paura e grande apprensione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 aprile 2021)va a. Attimi diper deini che questa mattina sono stati evacuati. Ecco cos’è successo. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 9 di questa mattina nella periferia di. L’in questione si trova in via Maurizio Giglio, in zona Giustiniana. Sono stati attimi die grande apprensione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

PreyetChiara : RT @AostaNews24: Incendio nell'edificio che accoglie i richiedenti asilo a Verres, intervengono i vigili del fuoco di Aosta - AostaNews24 : Incendio nell'edificio che accoglie i richiedenti asilo a Verres, intervengono i vigili del fuoco di Aosta - fuoco_freddo : @SilviaKin92 @mgmaglie @ineedyourhugjb @moonalu__ E io non attacco affatto la Lombardia, che fra l’altro è solo un… - GrandiG60 : @simokelevra No come non attacca io i Cinesi li conosco bene e il Berlusca le sue balle le raccontava ai bimbi dell… -