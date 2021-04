Alpha Tauri, novità in arrivo sull’aerodinamica (Di giovedì 8 aprile 2021) Alpha Tauri lavora sull’aerodinamica in ottica Imola. La scuderia faentina è reduce da un GP del Barhain molto positivo, in cui ha mostrato l’elevato potenziale della AT02. Pierre Gasly si è qualificato quarto, e avrebbe potuto raccogliere un gran risultato se non fosse stato per la toccata al primo giro in cui ha rotto l’ala anteriore. Per fortuna ci ha pensato Yuki Tusnoda a mostrare le qualità della vettura (e anche le sue). Partito 14esimo, il rookie giapponese classe 2000 ha rimontato con classe e sorpassi, chiudendo in nona posizione. La macchina c’è, i piloti anche, così come la Power Unit Honda, che sembra all’altezza della Mercedes. Ma siccome non si deve dormire sugli allori, ecco che a Faenza si mettono al lavoro con nuove soluzioni. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare. Gp Bahrain: Hamilton vince con un regalo della Red ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021)lavorain ottica Imola. La scuderia faentina è reduce da un GP del Barhain molto positivo, in cui ha mostrato l’elevato potenziale della AT02. Pierre Gasly si è qualificato quarto, e avrebbe potuto raccogliere un gran risultato se non fosse stato per la toccata al primo giro in cui ha rotto l’ala anteriore. Per fortuna ci ha pensato Yuki Tusnoda a mostrare le qualità della vettura (e anche le sue). Partito 14esimo, il rookie giapponese classe 2000 ha rimontato con classe e sorpassi, chiudendo in nona posizione. La macchina c’è, i piloti anche, così come la Power Unit Honda, che sembra all’altezza della Mercedes. Ma siccome non si deve dormire sugli allori, ecco che a Faenza si mettono al lavoro con nuove soluzioni. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare. Gp Bahrain: Hamilton vince con un regalo della Red ...

