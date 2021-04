WTA Bogotà 2021, risultati 6 aprile: vittorie di Errani e Gatto-Monticone, avanti Zidansek e Martincova (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è completato il primo turno del torneo WTA di Bogotà. Sulla terra rossa colombiana ottimo avvio delle tenniste azzurre, visto che dopo la vittoria di Jasmine Paolini, sono arrivate anche quelle di Sara Errani e Giulia Gatto-Monticone. Sarita ha sconfitto con un doppio 7-5 la spagnola Sara Sorribes Tormo, testa di serie numero due, ed ora affronterà un’altra spagnola, Aliona Bolsova Zaidonov; mentre la piemontese ha superato in rimonta l’australiana Astra Sharma con il punteggio di 4-6 7-5 6-1 e adesso se la vedrà con la slovena Tamara Zidansek, che ha superato all’esordio la russa Kalinskaya. Anche Jasmine Paolini ha conosciuto la sua avversaria e si tratta della spagnola Laura Arruabarrena, numero 167 del mondo, che ha dominato contro la wild card colombiana Plazas (6-0 6-1). Avanzano nel torneo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è completato il primo turno del torneo WTA di. Sulla terra rossa colombiana ottimo avvio delle tenniste azzurre, visto che dopo la vittoria di Jasmine Paolini, sono arrivate anche quelle di Sarae Giulia. Sarita ha sconfitto con un doppio 7-5 la spagnola Sara Sorribes Tormo, testa di serie numero due, ed ora affronterà un’altra spagnola, Aliona Bolsova Zaidonov; mentre la piemontese ha superato in rimonta l’australiana Astra Sharma con il punteggio di 4-6 7-5 6-1 e adesso se la vedrà con la slovena Tamara, che ha superato all’esordio la russa Kalinskaya. Anche Jasmine Paolini ha conosciuto la sua avversaria e si tratta della spagnola Laura Arruabarrena, numero 167 del mondo, che ha dominato contro la wild card colombiana Plazas (6-0 6-1). Avanzano nel torneo ...

Advertising

apicella57 : RT @federtennis: ?? @SaraErrani e Giulia #GattoMonticone danno il via alla loro avventura nel #WTA di Bogotá battendo rispettivamente Sorri… - mynameis_danilo : Brave anche sempre a Bogotá #GattoMonticone e #Paolini che vincono e speriamo che anche nel femminile si ha una rin… - mynameis_danilo : Si però non è il #VolvoCarOpen ma il #CopaColsanitas di Bogotá ??. @CopaColsanitas_ @WTA - ATPtennis2002 : RT @Diego_Barbiani: Gatto Monticone wins in WTA Bogotà R1 defeating 2019 finalist Sharma 1 down, 4 to go - LorenzoAndreol4 : RT @federtennis: ?? @SaraErrani e Giulia #GattoMonticone danno il via alla loro avventura nel #WTA di Bogotá battendo rispettivamente Sorri… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Bogotà La Vögele agli ottavi a Bogotà Stefanie Voegele (WTA 127) ha superato i sedicesimi del torneo di Bogot . L'argoviese ha battuto in rimonta la qualificata francese Chlo Paquet, 186a giocatrice mondiale (3 - 6 6 - 1 6 - 4 il risultato). Negli ottavi ...

Esordio positivo per Jasmine Paolini al torneo di Bogotà Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo Wta 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 103 del ranking mondiale e sesta testa di ...

Jasmine Paolini parte col piede giusto al WTA di Bogotà Ubi Tennis Stefanie Voegele (127) ha superato i sedicesimi del torneo di Bogot . L'argoviese ha battuto in rimonta la qualificata francese Chlo Paquet, 186a giocatrice mondiale (3 - 6 6 - 1 6 - 4 il risultato). Negli ottavi ...Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di, in Colombia. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 103 del ranking mondiale e sesta testa di ...