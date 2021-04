Volley | semifinali Playoff A1 Femminile 2021 | Novara vince gara-1 | Monza cede al tie-break

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La Igor Gorgonzolaper 3-2 (25-23, 23-25, 25-17, 23-25, 15-10) contro la Saugellain-1 della semifinale deiSerie A12020/. Ci si aspettava grande battaglia e così è stato: match altalenante per entrambe le formazioni, che non sono riuscite a trovare continuità nella prestazione.si riprende dopo un avvio di secondo set scioccante, lanciandosi verso la vittoria, ma le brianzole rimontano e rinviano tutto al tie-. Nelle fase finali poi sono state le ragazze di Lavarini ad avere lo spunto migliore. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIEIL PROGRAMMA DEI...

Conegliano - Scandicci 3 - 0 (25 - 23, 25 - 16, 25 - 14) ? Con la 60a vittoria consecutiva, Conegliano fa il primo autorevole passo verso la sua quinta finale scudetto; Scandicci rimanda i sogni di ...... Imoco sul velluto DIRETTA TRENTO CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Trento Civitanova, attesa gara 4 per leplayoff della Superlega di...Novara ha sconfitto Monza per 3-2 (25-21; 23-25; 25-17; 23-25; 15-10) nella gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte al termine di un'autentica battaglia tra ...Diretta Civitanova Trento: streaming video Rai, orario e risultato live della partita di volley maschile, gara 4 delle semifinali play off di Serie A1.