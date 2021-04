Vaccino AstraZeneca, l’Ema: non ci sono rischi generalizzati (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del Vaccino di AstraZeneca, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio”. Così i responsabili dell’Ema in conferenza stampa. Il bugiardino sarà aggiornato. “Gli eventi rari” di trombosi cerebrale “sono effetti collaterali molto rari” del Vaccino, “i benefici superano i rischi”. Inoltre, “non è il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Non cinella somministrazione deldi, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre ilo”. Così i responsabili delin conferenza stampa. Il bugiardino sarà aggiornato. “Gli eventi rari” di trombosi cerebrale “effetti collaterali molto rari” del, “i benefici superano i”. Inoltre, “non è il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

