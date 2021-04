Vaccino AstraZeneca | Ema | “Trombosi possibile effetto | no a restrizioni”

Advertising

fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - FiloBoschetti : RT @GiovaQuez: In pillole, il rischio associato ad #AstraZeneca esiste ma è estremamente raro e, in quanto tale, va inserito nel Rcp. Assum… - soteros1 : RT @ladyonorato: Conclusioni della conferenza stampa di #Ema sui rischi del vaccino #AstraZeneca: le trombosi cerebrali fatali sono “molto… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Il rapporto trae le trombosi rare non è provato, ma i numeri aumentano. In Inghilterra ora sono 76 i casi sospetti e 19 i morti dopo aver ricevuto ilprodotto dall'azienda anglo - svedese. Questo ...Se dovesse prevalere la linea tedesca, che prevede che addirittura anche i richiami divengano fatti con un altro- Pfizer o Moderna - , rischiamo di trovarci a potere fare solo ...Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - L'agenzia europea del farmaco Ema ha trovato un possibile legame fra il vaccino anti-Covid AstraZeneca e casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con livelli ...Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - "Le rare trombosi dovrebbero essere elencate come effetti collaterali molto rari del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca". E' quanto ha stabilito il comitato per la sicu ...