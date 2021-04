Uomini e donne, tra Barbara e Maurizio è già finita. Lei: “Mi ha tradito” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Barbara De Santi racconta di essere stata tradita da Maurizio Guerci, ex cavaliere di Uomini e donne ed ex di Gemma Galgani ero pochissimo la storia tra Barbara De Santi e Maurizio Guerci, ex cavaliere di Uomini e donne. A darne l’annuncio la stessa maestra spiegando anche i reali motivi del loro allontanamento. Ricordiamo che il 58enne è stato anche con Gemma Galgani e la loro storia aveva fatto sognare gli appassionati del programma. Barbara De Santi tradita da Maurizio Guerci Barbara De Santi e Maurizio si sono lasciati e la conferma è arrivata direttamente dall’ex dama di Uomini e donne. La relazione è terminata a causa della ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 aprile 2021)De Santi racconta di essere stata tradita daGuerci, ex cavaliere died ex di Gemma Galgani ero pochissimo la storia traDe Santi eGuerci, ex cavaliere di. A darne l’annuncio la stessa maestra spiegando anche i reali motivi del loro allontanamento. Ricordiamo che il 58enne è stato anche con Gemma Galgani e la loro storia aveva fatto sognare gli appassionati del programma.De Santi tradita daGuerciDe Santi esi sono lasciati e la conferma è arrivata direttamente dall’ex dama di. La relazione è terminata a causa della ...

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - guerini_lorenzo : All'inaugurazione dell'#hub vaccinale di Varese. Un impegno ampio quello della #Difesa testimoniato dal lavoro degl… - rimediMedievali : @Ferula18 ILa Turchia è un paese avanzato e si vede. La d-parola comodamente seduta sul divano a lavorare all’uncin… - clelia54 : RT @sedazzari: Amalia Ercoli Finzi: “Smettete di chiedere l’eccellenza alle donne. Ci sono tanti uomini di potere non eccezionali...”. Gam… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne Catcalling, Michelle Hunziker difende la figlia Aurora Ramazzotti: "Uomini imparino a rispettare le donne" Michelle Hunziker interviene in difesa della figlia Aurora Ramazzotti , che in un video aveva denunciato di essere stata vittima di catcalling . Dalle pagine del settimanale "Oggi" in edicola giovedì ...

Gianni Sperti spiega perché ha lasciato la danza: 'Troppa competizione' Momento di confessioni per Gianni Sperti. Ha scelto il suo profilo Instagram per rispondere a numerose domande, poste dai suoi follower in queste ore. L'opinionista di 'Uomini e Donne' ha deciso di mettersi a nudo e svelare tutti i suoi segreti al popolo della rete. Innanzitutto, al quesito riguardante i suoi presunti ritocchini al viso, ha ammesso: 'Sì, qualcosina l'...

Covid, tra le tre vittime di oggi a Piacenza anche un 35enne. I nuovi contagi sono 59 DECESSI – Purtroppo, si registrano 57 nuovi decessi: 3 nella provincia di Piacenza (tutti uomini, di 35, 82 e 88 anni); 9 in provincia di Parma (sei donne di 77, 79, 81, 83, 86 e 89 anni, e tre uomini ...

Brusco calo dei contagi in regione (576, 1,8% dei tamponi fatti) ma a Parma è un giorno nerissimo: 9 le persone decedute (6 donne e 3 uomini) Purtroppo, si registrano 57 nuovi decessi: 3 nella provincia di Piacenza (tutti uomini, di 35, 82 e 88 anni); 9 in provincia di Parma (sei donne di 77, 79, 81, 83, 86 e 89 anni, e tre uomini di 67, 90 ...

