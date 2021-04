Una Vita, anticipazioni spagnole: Ramon costretto ad uccidere per proteggere il nipotino (Di mercoledì 7 aprile 2021) S'ingarbugliano sempre di più le nuove puntate di Una Vita. Felipe, dopo aver aperto il suo cuore alla new entry Dori, dovrà fare i conti con una nuova e possibile delusione. Pare che la sua infermiera, nonché innamorata, sia in procinto di andarsene per sempre! Infine, le trame iberiche di Una Vita si concentrano in particolar modo sulla famiglia Palacios che, dopo la perdita di Antonito e Carmen, rischierà di dire addio al piccolo Monchito! anticipazioni Una Vita, trame spagnole: Felipe si innamora di Dori Continua ad essere sfortunato in amore l'avvocato di Una Vita. Felipe volterà pagina dopo aver perso prima Marcia e poi Natalia e a conquistare il suo cuore ci penserà una certa Dori. Tutto avrà inizio quando, in seguito ai devastanti effetti prodotti dall'attentato avvenuto nella ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) S'ingarbugliano sempre di più le nuove puntate di Una. Felipe, dopo aver aperto il suo cuore alla new entry Dori, dovrà fare i conti con una nuova e possibile delusione. Pare che la sua infermiera, nonché innamorata, sia in procinto di andarsene per sempre! Infine, le trame iberiche di Unasi concentrano in particolar modo sulla famiglia Palacios che, dopo la perdita di Antonito e Carmen, rischierà di dire addio al piccolo Monchito!Una, trame: Felipe si innamora di Dori Continua ad essere sfortunato in amore l'avvocato di Una. Felipe volterà pagina dopo aver perso prima Marcia e poi Natalia e a conquistare il suo cuore ci penserà una certa Dori. Tutto avrà inizio quando, in seguito ai devastanti effetti prodotti dall'attentato avvenuto nella ...

