Tra due squadre piene di difetti, la differenza la fanno i campioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) A volte l’analisi può ridursi a un concetto basilare: la Juventus ha battuto il Napoli perché ha i giocatori che sanno fare gol. Le due squadre si sono divise la partita, un tempo per parte. Comincia molto meglio la squadra di Pirlo, a cui servono pochi minuti per creare un’occasione nitida con Cristiano Ronaldo che la mette fuori di testa da pochi metri. Un bug nella mente bionica del portoghese, che non perdona una seconda volta al 12’: Chiesa si diverte con Hysaj, suggerisce al centro per CR7 che gira in porta con naturalezza. L’azione personale dell’ex esterno della Fiorentina è lo spunto per introdurre la sua prova sontuosa. È riuscito, andando sempre al massimo, a giocare a tutto campo. Pirlo lo schiera a sinistra, ma spesso e volentieri lo si trova a destra, favorendo il movimento ad accentrarsi di Cuadrado. Quanto aveva fatto col Torino doveva servire da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) A volte l’analisi può ridursi a un concetto basilare: la Juventus ha battuto il Napoli perché ha i giocatori che sanno fare gol. Le duesi sono divise la partita, un tempo per parte. Comincia molto meglio la squadra di Pirlo, a cui servono pochi minuti per creare un’occasione nitida con Cristiano Ronaldo che la mette fuori di testa da pochi metri. Un bug nella mente bionica del portoghese, che non perdona una seconda volta al 12’: Chiesa si diverte con Hysaj, suggerisce al centro per CR7 che gira in porta con naturalezza. L’azione personale dell’ex esterno della Fiorentina è lo spunto per introdurre la sua prova sontuosa. È riuscito, andando sempre al massimo, a giocare a tutto campo. Pirlo lo schiera a sinistra, ma spesso e volentieri lo si trova a destra, favorendo il movimento ad accentrarsi di Cuadrado. Quanto aveva fatto col Torino doveva servire da ...

