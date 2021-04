Tommaso Zorzi | debutto in prima serata con “Il punto Z”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il vincitore del Grande Fratello Vipdebutta incon un programma tutto suo: “IlZ”, il suo spazio in cui commenta i concorrenti dell’Isola dei famosi, diventa un vero format in onda su Mediaset Play. Si parte stasera, 7 aprile 2021, con super ospiti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi. Il gran giorno è arrivato. Eè pronto a debuttare inArticolo completo: dal blog SoloDonna

È ufficiale, c'abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi! Al via su Mediaset Play 'Il punto Z' con Tommaso Zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e Giulia Salemi. Da mercoledì 7 aprile alle 20.45, al via su Mediaset Play "Il Punto Z" con Tommaso Zorzi!

In questa lunga intervista la Twerking Queen ha parlato anche dei suoi compagni di avventura: Iva Zanicchi e. Un trio inedito che sta riscuotendo grande successo tra il pubblico. "Iva ...Anche se non ti dovesse più andare bene, avrai comunque sbloccato dei ricordi! Voto 6 + Leone (23 luglio - 23 agosto) Storci il naso di fronte agli outfit die di Elettra Lamborghini ...Il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi debutta in prima serata con un programma tutto suo: “Il punto Z”, il suo spazio in cui commenta i concorrenti dell’Isola dei famosi, diventa un vero ...Nella prima puntata, sarà Maurizio Costanzo a tenere a battesimo il grande debutto di Tommaso Zorzi. Nei Golden Social, sarà protagonista il mondo del web: Tommaso Zorzi commenterà a modo suo i 10 ...