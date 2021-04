Tombola fuori stagione, sanzionati in trenta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano, con il supporto degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cupa della Vedova per la segnalazione di assembramenti all’interno di un garage. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito diverse voci provenienti dall’interno dell’edificio e, una volta entrati, hanno sorpreso 30 persone che stavano giocando a Tombola e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché erano fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano, con il supporto degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cupa della Vedova per la segnalazione di assembramenti all’interno di un garage. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito diverse voci provenienti dall’interno dell’edificio e, una volta entrati, hanno sorpreso 30 persone che stavano giocando ae le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché eranodal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

