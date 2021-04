Ten Hag apre alla Serie A: “Italia splendida, mi piace il suo modo di vivere il calcio” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si avvicina il momento della verità per Ajax e Roma. Gli olandesi sfidano i giallorossi in un match equilibrato per inseguire la semifinale di Europa League. Un traguardo importante, dato che rappresenterebbe la seconda semifinale europea dopo quella di Champions League del 2018/19. Tra i lanceri non manca la fiducia, come ha confermato il tecnico Erik Ten Hag in conferenza stampa: "Siamo fiduciosi, la squadra è cresciuta ed è migliorata molto. Questo è motivo di soddisfazione per noi. Ma contro la Roma sarà difficile e dovremo essere veramente bravi per portare a casa un risultato positivo. Fonseca è un allenatore fantastico, offensivo. Non vuole solamente vincere, ma vuole anche imporsi in un certo modo e questa cosa mi piace molto. Così come mi piace il suo modo di vedere il calcio e la voglia che ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si avvicina il momento della verità per Ajax e Roma. Gli olandesi sfidano i giallorossi in un match equilibrato per inseguire la semifinale di Europa League. Un traguardo importante, dato che rappresenterebbe la seconda semifinale europea dopo quella di Champions League del 2018/19. Tra i lanceri non manca la fiducia, come ha confermato il tecnico Erik Ten Hag in conferenza stampa: "Siamo fiduciosi, la squadra è cresciuta ed è migliorata molto. Questo è motivo di soddisfazione per noi. Ma contro la Roma sarà difficile e dovremo essere veramente bravi per portare a casa un risultato positivo. Fonseca è un allenatore fantastico, offensivo. Non vuole solamente vincere, ma vuole anche imporsi in un certoe questa cosa mimolto. Così come miil suodi vedere ile la voglia che ...

