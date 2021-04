Spread Btp - Bund: chiude in rialzo a 101,6 punti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Chiusura in rialzo a 101,6 punti per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 100,7 punti della chiusura del giorno precedente. Nella giornata ha toccato un minimo di 99,7 punti, a circa un'ora ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Chiusura ina 101,6per il differenziale tra Btp e, rispetto ai 100,7della chiusura del giorno precedente. Nella giornata ha toccato un minimo di 99,7, a circa un'ora ...

Il clima è stagnante anche sul secondario: lo spread sale a 102 punti base, mentre il tasso del Btp 10 anni resta a +0,7%. Sul primario invece non si ferma la richiesta di carta italiana, anche nelle ...

Il rendimento del Btp a 10 anni al momento scende allo 0,68%, sebbene il divario rispetto ai rendimenti dei Bund tedeschi sia rimasto sopra quota 100 punti base. Per gli analisti gli spread stanno ...

