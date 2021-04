Serie C | esagerata Ternana | sette gol alla Cavese Il Monopoli ribalta il Palermo con gol al 90? e al 93?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Lanon ha perso la fame di successi e dopo aver festeggiato sabato scorso la promozione in B ha macinato laal Liberati. Un risultato tennistico per gli umbri che hanno chiuso sul 7-2. I gol di Vantaggiato e Peralta (doppiette), Suagher,Laverone e Partipilo. Di Scoppa e Ricchi le reti della squadra campana letteralmente alle corde contro gli umbri di Lucarelli che non si sono sentiti appagati della promozione matematica.che tocca quota 84 ed è un record per il campionato del girone meridionale. Nell'altro match di oggi del Girone C diC sconfitta delsul campo delper 2-1. Rete nel primo tempo siglata da Somma, poi al 90' il pari dei pugliesi con gol di De Paoli e al 93' la rete di Viteritti. I rosanero dopo aver assaporato la vittoria che ...

ItaSportPress

