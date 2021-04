Scheldeprijs 2021: risultati, ordine di arrivo e classifica. Trionfa Philipsen in volata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Jasper Philipsen si aggiudica la Scheldeprijs 2021. Ecco i risultati, l’ordine di arrivo e la classifica dell’attesa corsa di primavera in Belgio con arrivo a Schoten. Maltempo e vento hanno caratterizzato una gara resa ancora più complicata dal freddo. A metà percorso un attacco di tredici corridori che hanno preso sempre più vantaggio nei confronti degli altri gruppetti che si erano creati per via di alcuni ventagli. Su di loro si riportano dopo un po’ in sedici, formando dunque un plotone di ventinove corridori. Sono proprio loro, acquisendo un margine incolmabile sugli inseguitori, a giocarsi la vittoria finale. La super volata vede Jasper Philipsen riuscire ad anticipare il favoritissimo Bennett, che rinviene ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Jaspersi aggiudica la. Ecco i, l’die ladell’attesa corsa di primavera in Belgio cona Schoten. Maltempo e vento hanno caratterizzato una gara resa ancora più complicata dal freddo. A metà percorso un attacco di tredici corridori che hanno preso sempre più vantaggio nei confronti degli altri gruppetti che si erano creati per via di alcuni ventagli. Su di loro si riportano dopo un po’ in sedici, formando dunque un plotone di ventinove corridori. Sono proprio loro, acquisendo un margine incolmabile sugli inseguitori, a giocarsi la vittoria finale. La supervede Jasperriuscire ad anticipare il favoritissimo Bennett, che rinviene ...

