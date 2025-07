Catania scoperto un arsenale in un' auto abbandonata | sequestrati droga armi e munizioni a Librino

La Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio arsenale nascosto in un'auto abbandonata nel quartiere Librino. Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio di controllo finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti con particolare attenzione alle zone in cui, nel passato, sono state condotte operazioni che hanno consentito il sequestro di droga. I poliziotti della.

