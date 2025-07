Alessandro Venturelli scomparso la madre scrive a Mattarella | Ecco cosa chiedo

– Sono passati quasi quattro anni da quel giorno in cui Alessandro Venturelli è scomparso nel nulla. Era il 5 dicembre 2020, e da allora la madre, Roberta Carassai, non ha mai smesso di cercarlo. Di più: non ha mai smesso di parlare, di scrivere, di chiedere che nessuno dimentichi suo figlio. Ora, in un momento decisivo per la vicenda giudiziaria, con un’udienza che potrebbe segnare l’ archiviazione del caso, mamma Roberta ha scelto di scrivere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una lettera toccante, appassionata, ma lucida. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alessandro Venturelli scomparso, la madre scrive a Mattarella: “Ecco cosa chiedo”

